Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ter carro deixou de ser sinónimo de independência para a maioria dos jovens portugueses. Apenas 27% dos jovens entre os 18 e os 29 anos associam a posse de um automóvel à independência pessoal, enquanto 38% valorizam mais a liberdade financeira, segundo um inquérito da Behavioural Insights Unit da Católica Lisbon School of Business & Economics, realizado em parceria com a Bolt.

Os resultados do estudo, realizado junto de 1.000 residentes em Portugal entre os 18 e os 29 anos, em junho de 2026, mostram uma mudança nas prioridades da Geração Z em relação à mobilidade.

O acesso flexível a transporte surge também com 27%, empatado com a posse de automóvel como fator de independência. Além disso, 41% dos jovens dizem preferir ter acesso a transporte a possuir um veículo próprio.

Conveniência pesa mais do que ter carro

A conveniência surge como um dos principais critérios nas escolhas de mobilidade. Segundo o inquérito, 56% dos jovens concordam que a conveniência é mais importante do que ter um automóvel próprio.

Entre as razões para não quererem ter carro, o custo associado à compra, combustível, seguro e manutenção é o principal fator apontado, com 78% das respostas. Seguem-se a dificuldade em estacionar, referida por 43%, e as preocupações ambientais, apontadas por 27%.

"Os dados deste inquérito mostram uma mudança de paradigma na forma como os jovens portugueses pensam a mobilidade", afirma João Pedro Paz, Project Manager da Behavioral Insights Unit da Católica Lisbon.

"Ter carro continua a ser uma aspiração para muitos, mas esta geração dá também cada vez mais valor à conveniência, à flexibilidade e ao acesso a diferentes opções de transporte que se ajustem ao seu estilo de vida, sem o peso financeiro que a posse de um veículo implica", acrescenta.

Segundo o responsável, o facto de 78% dos jovens apontarem o custo como principal razão para não quererem ter carro demonstra que "a forma como esta geração pensa a mobilidade está a mudar de forma estrutural".

Caminhar e transportes públicos são os hábitos mais comuns

No dia a dia, caminhar e utilizar transportes públicos são os principais hábitos de mobilidade entre os jovens inquiridos. Cerca de 61% deslocam-se a pé diariamente, enquanto 50% utilizam transportes públicos todos os dias.

O TVDE é utilizado semanalmente por cerca de 24% dos jovens e surge como uma opção complementar, sobretudo em situações em que a flexibilidade e a conveniência são consideradas decisivas, como quando os transportes públicos não estão disponíveis ou em deslocações noturnas.

Na escolha do meio de transporte, a conveniência é o fator mais valorizado: 60% consideram-na "extremamente importante". Seguem-se a disponibilidade a qualquer hora, com 55%, e a rapidez, com 50%.

Mobilidade partilhada reduz necessidade de ter carro

O inquérito revela ainda que 62% dos jovens reconhecem que as soluções de mobilidade partilhada reduzem a sua necessidade de possuir um automóvel.

Para Mário de Morais, Diretor-geral da Bolt Portugal, os resultados devem levar a uma reflexão sobre a forma como a mobilidade é pensada em Portugal.

"Os jovens estão a dizer-nos que a independência já não se define pela posse de um automóvel, mas sim por ter formas de deslocação fiáveis, acessíveis e flexíveis", explica.

O responsável defende que a prioridade deve passar por um sistema de transportes integrado, no qual os transportes públicos e a mobilidade partilhada funcionem em conjunto e constituam uma alternativa à posse de um veículo próprio.

Os resultados do estudo apontam, assim, para um futuro da mobilidade em Portugal que combine a posse de veículo próprio com uma utilização mais flexível de transportes públicos e soluções partilhadas, em vez de depender de um único meio de transporte.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.