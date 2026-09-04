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Segundo O Mirante, o administrador do Santuário de Fátima, Miguel Sottomayor, deixou no ar a possibilidade de serem encerrados os parques de estacionamento e as casas de banho caso a taxa turística de dois euros por dormida avance. A posição surgiu durante uma reunião realizada a 2 de setembro entre representantes do município, empresários da hotelaria e a Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO).

Contudo, tal poderá não ser bem assim. Em declarações ao 24notícias, o Santuário de Fátima explica que se "opõe à taxa turística, porque entende que pode significar um entrave a quem pretende vir a Fátima".

É ainda frisado que "é o Santuário, e não a Câmara Municipal de Ourém, que assegura parte das infraestruturas que servem os peregrinos, nomeadamente as casas de banho e os parques de estacionamento".

No entanto, "em relação ao encerramento das infraestruturas no caso de a aplicação da taxa avançar, tratou-se de uma forma de expressão. O Santuário não pondera fazê-lo".

Na mesma reunião, Miguel Sottomayor criticou a forma como o município tem conduzido a gestão de Fátima, apontando a falta de uma estratégia clara para a cidade. O administrador contestou igualmente a criação de um novo encargo para os hoteleiros, considerando que estes já suportam uma elevada carga fiscal.

O administrador do Santuário rejeitou ainda a forma como Fátima é encarada pelas entidades públicas, defendendo que a cidade não deve ser tratada apenas como um destino turístico.

A especificidade de Fátima enquanto centro de peregrinação é um dos argumentos apresentados contra a taxa. A cidade recebe milhões de pessoas, muitas delas movidas sobretudo por razões religiosas.

Os empresários da hotelaria reiteraram a oposição à cobrança de dois euros por dormida. Na reunião, criticaram também a atuação da ACISO, defendendo que a associação empresarial deveria assumir uma posição mais firme na defesa dos interesses do setor turístico e hoteleiro de Fátima.

O regulamento municipal continua em discussão pública e terá ainda de ser apreciado pela Assembleia Municipal de Ourém.

A Junta de Freguesia de Fátima adiantou ao 24notícias que "não se pode ainda pronunciar sobre este assunto, embora o esteja a acompanhar com alguma normal preocupação".

Carlos Neves, presidente da Junta de Freguesia de Fátima, refere que "decorre neste momento a consulta pública sobre a dita aplicação das taxas em Fátima" e que "a junta não foi ainda consultada pela câmara, pelo que aguardamos que o processo

decorra normalmente".

"Dada a delicadeza do tema, suscetível de várias interpretações e posições entre os fatimenses, só nos iremos pronunciar, de forma criteriosa, depois de analisarmos os resultados da consulta pública, bem como a tomada de posição final do senhor presidente da câmara", diz.

"Relembro que estas tomadas de posição são normais em democracia, tal como os debates sobre este assunto. A junta pugnará sempre pela via das soluções, em que se chegue a um consenso final, na defesa do interesse de todos os fatimenses", conclui.

O 24notícias contactou a Câmara Municipal de Ourém para obter esclarecimentos sobre o tema, mas não recebeu resposta até à publicação deste artigo.

(Notícia atualizada às 15h28 com declarações do presidente da Junta de Freguesia de Fátima)

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