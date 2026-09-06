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De acordo com a previsão do IPMA, o céu estará pouco nublado ou limpo no continente, apresentando períodos de muito nublado na faixa costeira ocidental até ao final da manhã. A nebulosidade poderá persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso.

Durante as primeiras horas do dia, está previsto um aumento temporário da nebulosidade em alguns pontos do Norte e Centro, onde poderá ocorrer precipitação sob a forma de aguaceiros, acompanhados de trovoada.

O vento será, em geral, fraco, predominando do quadrante oeste. Na faixa costeira ocidental e nas terras altas, sobretudo na região Sul, poderá soprar temporariamente moderado, entre 20 e 30 km/h, em especial durante a tarde.

O IPMA prevê também a presença de poeiras em suspensão e a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.

A principal mudança nas condições meteorológicas será a descida da temperatura no Norte e Centro, sobretudo dos valores máximos e nas zonas do litoral. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 24ºC (Viana do Castelo e Porto) e os 39ºC (Évora).

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora possam surgir períodos de maior nebulosidade junto ao Cabo Raso. O vento será geralmente fraco, de norte/noroeste, podendo soprar moderado, entre 20 e 30 km/h, junto à faixa costeira, sobretudo durante a tarde.

A região da Grande Lisboa terá também poeiras em suspensão e uma descida da temperatura, em particular da máxima.

No Grande Porto, o céu estará pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade junto à faixa costeira, especialmente até ao final da manhã e no final do dia. O vento será geralmente fraco, predominando de noroeste, e existe possibilidade de formação de neblina matinal. Também nesta região está prevista uma descida da temperatura, sobretudo da máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros no final do dia. A temperatura da água do mar deverá variar entre 19ºC e 21ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sueste e inferiores a um metro, enquanto a temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 20ºC e os 21ºC.

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