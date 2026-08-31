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Termina esta segunda-feira, 31 de agosto, o prazo para os proprietários de imóveis com um valor anual de IMI superior a 500 euros pagarem a segunda prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis. O pagamento é obrigatório para quem não liquidou o imposto na totalidade em maio.

A regra resulta do artigo 120.º do Código do IMI. Quando o imposto anual é superior a 500 euros, o pagamento é dividido em três prestações: uma em maio, outra em agosto e a última em novembro.

O calendário depende do montante anual de IMI a pagar. Para valores iguais ou inferiores a 100 euros, o imposto é pago de uma só vez em maio. Quando o valor é superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, é dividido em duas prestações, pagas em maio e novembro.

Já os proprietários com uma coleta de IMI superior a 500 euros têm três momentos de pagamento: maio, agosto e novembro. Assim, quem se encontra neste escalão deve liquidar agora a segunda parcela.

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