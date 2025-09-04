Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Atlântica, Instituto Universitário, em Oeiras, recebe novamente a Nasa International Space Apps Challenge 2025, entre os dias 4 e 5 de outubro. O mote deste ano da maior hackathon (uma junção entre as palavras "hack" e "marathon") mundial dedicada à ciência e ao espaço é: "“Learn, Launch, Lead” (“Aprenda, Lance, Lidere”, em tradução livre).

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A NASA convida os participantes do evento a aprender novas competências para prosperar nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), a lançar ideias que transformem os dados abertos da NASA em ferramentas práticas, bem como liderar uma comunidade global de inovação tecnológica.

A competição não se limita apenas ao desenvolvimento de aplicações digitais, pelo que as soluções podem assumir outros formatos: jogos, modelos de design, ferramentas educativas, protótipos ou conceitos que aproximem a sociedade da ciência e da exploração espacial, informa o comunicado enviado às redações.

A Atlântica não é apenas a organizadora da "maratona tecnológica”, que dura 48 horas, faz também ligação entre os participantes e um conjunto de mentores, empresas e instituições parceiras. O intuito é criar soluções inovadoras a partir dos dados abertos da NASA.

Na última edição, o projeto vencedor em Lisboa, Cosmic Pathways, criou uma experiência imersiva que combinava imagens do telescópio James Webb com navegação 3D e música original.

Organizado anualmente pela NASA desde 2012, o Space Apps Challenge reúne milhares de participantes em mais de 160 países, incluindo estudantes, cientistas, engenheiros, designers e artistas, numa maratona internacional de criatividade e colaboração.

As inscrições para a hackathon de 2025 já se encontram abertas e podem ser realizadas através do portal oficial.

Mais informações pode consultar o site do Atlântica.