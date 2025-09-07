Pelo menos oito membros de um grupo paramilitar foram mortos e cinco cidadãos chineses foram raptados num ataque levado a cabo por homens armados a uma fábrica de cimento localizada no sul da Nigéria.

De acordo com o comandante do Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria (NSCDC, na sigla em inglês), Agun Gbenga, o ataque ocorreu na sexta-feira à noite no estado de Edo.

Na altura em que o grupo escoltava cinco cidadãos chineses em patrulha de rotina para entrar na fábrica de cimento, um grupo abriu fogo sobre os paramilitares, matando oito e ferindo outros quatro.