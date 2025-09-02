Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O concurso, promovido pela Unicorn Factory Lisboa em parceria com a Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), destina-se a startups em fase mínima de MVP (produto viável mínimo), que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. As candidaturas estão abertas até 30 de setembro.

Além do prémio monetário, todas as startups participantes terão acesso durante quatro meses ao greenhub da Unicorn Factory Lisboa, beneficiando de oportunidades de networking, partilha de conhecimento e contacto com outros players do ecossistema sustentável.

Segundo a organização, este é o primeiro marco da colaboração estratégica entre a Unicorn Factory Lisboa e a GeSI, inserida no movimento global Digital With Purpose (DWP). A parceria tem como objetivo reforçar Lisboa como um dos polos europeus de inovação tecnológica com impacto sustentável.

Outro dos pilares desta cooperação é a disponibilização do Digital with Purpose Performance Framework, ferramenta de avaliação e certificação que ajuda empresas a medir e promover o seu desempenho sustentável.

Luis Neves, CEO da GeSI, destaca em comunicado que: “O greenhub da Fábrica da Unicórnios é um exemplo claro de como a colaboração entre inovação local e visão global pode acelerar soluções sustentáveis. Estamos entusiasmados por apoiar tecnologias com impacto real e positivo no planeta”.

A rede global da GeSI inclui gigantes como Google, IBM, DELL, Tencent, Deutsche Telekom, Verizon, Cisco, NEC, AT&T, Huawei e ZTE, entre cerca de 50 multinacionais que representam mais de 4 mil milhões de dólares em capitalização de mercado.

Para Gil Azevedo, Diretor Executivo da Unicorn Factory Lisboa, a parceria consolida o papel da cidade no panorama internacional: “Esta parceria reforça o compromisso da Unicorn Factory Lisboa em posicionar Lisboa e o greenhub como centros de inovação sustentável a nível global, juntando startups, investidores, grandes empresas e decisores públicos para criar soluções com escala”.

O greenhub, inaugurado em 2024, atua como acelerador de soluções sustentáveis em áreas como mobilidade, energia, construção e economia circular. Entre os seus parceiros contam-se a Critical Software, o Grupo Brisa, a REMO – Powered by Mota-Engil e a Cleantech For Iberia.

Com esta iniciativa, Lisboa junta-se a uma rede global de inovação sustentável, reforçando o papel das startups portuguesas no combate às alterações climáticas e na criação de soluções tecnológicas alinhadas com os grandes desafios do futuro.

Todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis aqui.