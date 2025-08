Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar da sua disponibilidade pública e do apoio das estruturas locais do partido, Alexandra Leitão nunca o contactou e acabou por o preterir. A lista definitiva será aprovada esta segunda-feira, e Pedro Costa confirmou ao Observador que ficou de fora, sem ressentimentos. Sublinhou, no entanto, que a vitória do PS nas autárquicas "só depende de si", numa aparente mensagem de apoio, mas também de responsabilização, à cabeça de lista.

Entre os nomes escolhidos por Alexandra Leitão estão Pedro Anastácio, Carla Madeira e Sérgio Cintra. O PS terá ainda direito a indicar dois nomes para lugares praticamente não elegíveis. Os restantes candidatos virão de parceiros como o Livre, Bloco de Esquerda e PAN.

Dentro do PS/Lisboa, esta decisão é vista por alguns como um gesto simbólico de Alexandra Leitão para se distanciar do legado de António Costa, com quem mantém uma relação distante. Curiosamente, tanto Pedro Costa como Alexandra Leitão apoiaram Pedro Nuno Santos, mas isso não foi suficiente para garantir um lugar ao ex-autarca na lista socialista.

Atualmente, Pedro Costa é comentador na CNN e faz parte do Secretariado Nacional do Partido Socialista, sendo responsável pela habitação e desenvolvimento regional.