O ministro da Educação, Ciência e Inovação garantiu que não é “por falta de recursos” que “alguma escola não tem computadores”, quando questionado sobre o que estaria na base dessa falha o governante informou que vai indagar o que aconteceu “porque os diretores foram questionados sobre a necessidade de comprar computadores”.

“Não estou a dizer que não é possível melhorar algumas dimensões, não tanto na parte do uso dos alunos, mas mais até nos computadores administrativos e das bibliotecas, que ainda são muito antigos e que nós gostaríamos de poder substituir rapidamente. O que estou a dizer é que não tem sido por falta de verbas. Tem havido é um problema, às vezes, de gestão dos equipamentos”.

Fernando Alexandre garantiu ainda que “não há um caso de uma escola que tenha pedido verba para comprar computadores que não tenha tido a verba do ministério”.

Sobre o tema da Inteligência Artificial (IA) que o fez estar no evento, Fernando Alexandre frisou que a estratégia para a inteligência artificial na educação, que está ser preparada pelo Governo “não vai substituir professores (…) mas será um complemento muito importante, porque de facto hoje o efeito que tem nos estudantes mais jovens, nos estudantes mais velhos, nos diferentes níveis de ensino [faz com] que quem não a usar vai estar em desvantagem”.

“Cada aluno, o país como um todo, tem que acompanhar esta revolução. Porque senão vamos ficar para trás. Porque quem usa a inteligência artificial, de facto, tem mais capacidade”, insistiu o ministro para quem se deve olhar para a IA como uma “ferramenta como a possibilidade de personalizar o ensino, mas nunca substituindo o professor, porque o professor terá um papel também nessa personalização e no uso dessas ferramentas”.

