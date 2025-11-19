Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A conferência decorre nas instalações da Microsoft Lisboa e promete abordar os desafios atuais da indústria, como a gestão de dados em tempo real e a sua conversão em decisões estratégicas.

O evento é direcionado a profissionais da área industrial, especialistas em tecnologia e entusiastas de inovação com interesse em inteligência artificial (IA), análise de dados, sistemas MES e transformação digital na indústria.

Os participantes terão a oportunidade de descobrir estratégias para integrar IA, data e sistemas MES na indústria, obter insights sobre as últimas inovações tecnológicas, assistir a palestras de especialistas e realizar networking com outros profissionais de ponta no setor.

O programa inclui apresentações de especialistas de referência, que vão partilhar estratégias para aplicar estas ferramentas na otimização das operações industriais. O Manufacturing Tech Summit surge num momento em que a digitalização e a análise de dados se tornam fundamentais para o futuro da indústria, permitindo às empresas melhorar a eficiência, a produtividade e a capacidade de adaptação às rápidas mudanças do mercado.

A agenda completa do evento pode ser consultada aqui, com os temas e horários das sessões.

