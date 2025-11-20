Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação “IA - Impacto e Futuro 2025”, apresentada pela Magma Studio em parceria com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e com o apoio da Data Science Portuguese Association (DSPA), recolheu 2.762 respostas entre junho e outubro deste ano, traçando o panorama mais completo até agora sobre a adoção da IA generativa (Gen-AI) no país.

De acordo com os resultados, 94,8% dos inquiridos já recorreram a ferramentas de IA pelo menos uma vez, enquanto 73,1% utilizam estas tecnologias semanalmente. Quase metade (48,2%) recorre à IA diariamente.

O ChatGPT lidera entre as ferramentas mais usadas (87,5%), seguido do Copilot (37,6%). Setores como Tecnologia e Inovação (29,5%), Suporte ao Cliente (27,8%) e Marketing e Comunicação (24,8%) mostram maior intensidade de utilização.

Apesar da adoção individual elevada, a implementação organizacional ainda apresenta fragilidades: apenas 30,3% dos profissionais considera que a sua empresa está a usar IA de forma estruturada e estratégica.

A falta de formação é apontada como o principal obstáculo: 64,6% dos participantes não realizou qualquer formação em IA generativa no último ano, e a maioria das ações realizadas foram de curta duração e introdutórias.

O estudo aponta ainda que a maioria dos usos permanece em níveis iniciais de maturidade. Entre profissionais, a IA é mais utilizada para criação de conteúdos (50,4%), investigação (43,5%) e ideação (42,6%). Já entre estudantes, os principais usos são investigação académica (64%), automatização de tarefas (42,8%) e brainstorming (40,7%).

