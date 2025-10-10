Marcelo Rebelo de Sousa voltou a lembrar da necessidade de uma facilitação do voto eletrónico à distância, fazendo referência à Estónia, país onde esteve a participar na reunião do Grupo de Arroiolos e foi recebido pela comunidade portuguesa lá residente.

"Tem sido difícil de convencer os partidos políticos no sentido de facilitar o voto dos emigrantes", referenciando situações como aquelas vividas pelos portugueses residentes em Tallin, que têm de se deslocar à Finlândia para votar nas eleições presidenciais.

"O voto dos emigrantes é tão difícil porque tem de ser presencial. Aqui, não havendo possibilidade de voto eletrónico à distância, coisa que eles não percebem porque aqui é tudo digital, obriga-os a ir à Finlândia. Têm de ir da Estónia à Finlândia e é um dia perdido praticamente com a travessia para lá e para cá, algo que não percebem quando fazem tudo com um 'clique' aqui", ilustrou.