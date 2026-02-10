Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os dias 10 e 15 de fevereiro, o Museu de Lisboa – Santo António celebra o Dia dos Namorados com visitas orientadas para explorar as sortes e tradições de Santo António, uma sessão de fado intimista com Peu Madureira e um peddy paper dos namorados para percorrer a cidade a dois.

Para cumprir uma das mais conhecidas tradições lisboetas — atirar uma moeda à estátua que está em frente à Igreja de Santo António —, os casais são ainda desafiados a acertar no livro aberto na mão do santo casamenteiro. Caso tal aconteça, podem pedir gratuitamente um certificado de tal feito no Museu de Lisboa – Santo António.

O programa completo pode ser consultado aqui.

