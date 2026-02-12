Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Perante o cenário de uma eventual “cheia centenária” em Coimbra, em conferência de imprensa, Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal, explicou que "a partir do momento em que o Rio Mondego está cheio, as ribeiras sobem também. Aos comerciantes da baixa, protejam os seus bens. A probabilidade é grande".

"A nossa preocupação será retirar pessoas acamadas e pessoas em situação sem-abrigo", assume. "Amanhã, as pessoas devem ter os pertences essenciais para estarem fora de casa um a dois dias", pois segundo a presidente, pelas 8h/9h, pode haver mais casas evacuadas.

Assim, o município prepara-se agora para a possibilidade de retirar cerca de nove mil pessoas concentradas na malha urbana.

"Tudo o que é zona ribeirinha é uma preocupação. A zona baixa da cidade é de preocupação", revelou, explicando que "há a probabilidade de rotura no dique, em zonas já alagadas, zonas que já pedidos à população para não voltar a casa".

"Ficar em casa, evitar deslocações desnecessárias. Sigam as indicações dos presidentes de junta de freguesia. Estejam atentos às comunicações da Proteção Civil. Aceitem as observações da GNR, PSP e dos nossos bombeiros", apelou Ana Abrunhosa.

No que toca às escolas de sete freguesias e uniões de freguesias do concelho de Coimbra, estas vão continuar encerradas na sexta-feira, devido à previsão de chuva intensa e risco de cheia, afirmou hoje a Câmara Municipal, através de uma publicação nas redes sociais.

Assim, as escolas vão continuar encerradas em Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila, freguesias da margem esquerda em que os estabelecimentos estão fechados desde quarta-feira.

Além destas freguesias, estão também abrangidas as escolas de Antuzede e Vil de Matos, São Martinho de Árvore e Lamarosa, São Silvestre e São João do Campo, que estiveram fechadas hoje.

O município justifica o encerramento de todas as escolas nestas freguesias “face à manutenção de precipitação intensa e à persistência de situações de cheia”. O aviso diz respeito a todas as instituições de educação e ensino da creche ao ensino superior.

