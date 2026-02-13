Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade a partir da tarde. Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã, localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no litoral oeste.

A neve deverá cair nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 1200/1400 metros a partir da manhã e para 800/1000 metros no final do dia, nas serras do Norte e Centro.

O vento soprará moderado, entre 20 e 30 km/h, de sudoeste, rodando para oeste/noroeste. No litoral e nas terras altas poderá atingir intensidade moderada a forte, entre 30 e 50 km/h, com rajadas até 80 km/h no litoral e até 100 km/h nas zonas mais elevadas. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura.

Na Grande Lisboa, o céu estará geralmente muito nublado, com diminuição da nebulosidade durante a tarde. São esperados períodos de chuva, por vezes forte, passando a aguaceiros a partir da manhã, que poderão ser localmente intensos, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada. O vento soprará moderado de oeste/sudoeste, rodando para noroeste, com rajadas até 80 km/h, especialmente junto à faixa costeira. Também aqui se prevê uma ligeira descida da temperatura.

No Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte, evoluindo para aguaceiros a partir do início da manhã, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada. O vento soprará moderado de oeste/sudoeste, rodando para noroeste, podendo atingir 45 km/h, com rajadas até 80 km/h, sobretudo junto à costa. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6,5 metros a partir do início da manhã, de sul para norte. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC.

Na Costa Sul, as ondas de sudoeste deverão atingir 2,5 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros, com a temperatura da água do mar entre os 15ºC e os 16ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.