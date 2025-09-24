Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, o ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira num escritório do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA em Dallas.

"Houve um tiroteio esta manhã no escritório regional do ICE em Dallas. Os detalhes ainda estão a ser apurados, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", escreveu na rede social X a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem.

É ainda referido que "o atirador morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido".

Segundo o The New York Times, pelo menos três pessoas foram atingidas. Entretanto, a polícia confirmou que duas pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos e que uma vítima morreu no local.

O diretor interino do ICE, Todd Lyons, adianta que a pessoa envolvida era um "possível atirador de elite". Quanto às pessoas atingidas, ainda não foram identificadas. "Podem ser funcionários, podem ser civis a visitar a instalação, podem ser detidos".

