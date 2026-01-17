Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um episódio de violência marcou o final de um festival musical na noite de sexta-feira, 16 de janeiro, em Praia Grande, no litoral paulista. Um polícia militar, que se encontrava de folga, disparou uma arma de fogo no meio da multidão durante o evento e feriu pelo menos quatro pessoas, diz o G1.

O incidente ocorreu após o concerto da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e levou à detenção imediata do atirador.

De acordo com a organização do festival, o agente envolveu-se numa discussão com outro polícia militar que também se encontrava no local como espectador. A altercação aconteceu no sector da pista, onde se concentrava grande parte do público. Ainda segundo os responsáveis pelo evento, foi nesse contexto que o polícia sacou da arma e efetuou os disparos, provocando pânico entre os presentes.

As vítimas atingidas foram prontamente assistidas. Duas pessoas tiveram de ser internadas, mas estão estáveis e sob acompanhamento médico. Outras duas sofreram ferimentos considerados ligeiros e já receberam alta hospitalar. A organização do festival garantiu, em comunicado, que nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Após os disparos, o polícia foi contido por elementos da Guarda Civil Municipal (GCM), que se encontravam de serviço no recinto. O agente foi posteriormente encaminhado para a esquadra, onde ficou detido.

