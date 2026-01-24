Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com documentos judiciais e advogados da família, o homem, identificado como Elvis Joel TE, foi intercetado com a filha quando regressava a casa. Ainda nesse dia, um juiz federal ordenou que a criança fosse entregue à mãe, mas as autoridades colocaram pai e filha num voo para o Texas.

Após uma providência urgente apresentada pelos advogados, a criança acabou por ser devolvida ao Minnesota e entregue à mãe na sexta-feira. O pai permanece detido.

Os advogados denunciam irregularidades na operação, incluindo a ausência de mandado judicial e o desrespeito por ordens do tribunal, classificando o caso como “desumano”. As autoridades de imigração alegam que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação direcionada e rejeitam as acusações.

O caso surge dias depois da detenção de outra criança no Minnesota e está a gerar forte contestação pública e judicial à política migratória da administração norte-americana, em particular à transferência rápida de detidos para fora do estado, prática que dificulta o acesso à justiça.

