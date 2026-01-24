Um homem de 31 anos morreu na madrugada deste sábado, 24 de janeiro, depois de a sua viatura ter sido arrastada pela água, no lugar de Pero Moniz, no concelho do Cadaval. O acidente ocorreu quando o veículo tentou atravessar uma linha de água num caminho de fazenda, conforme explicou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, David Santos.
A situação provocou ainda dois feridos ligeiros, que receberam assistência no local. As circunstâncias exatas do incidente estão a ser apuradas pelas autoridades, mas o caso insere-se no contexto de precipitação e agitação meteorológica que tem afetado a região nos últimos dias.
No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Cadaval, bem como equipas de socorro, que procederam às operações de assistência e de resgate. O corpo da vítima foi retirado do local e o caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.
