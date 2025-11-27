Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação resulta de uma investigação que decorria há cerca de um ano, durante a qual a Guarda Nacional Republicana (GNR) desenvolveu diversas diligências que permitiram desmantelar uma rede criminosa dedicada ao tráfico de droga, ativa no norte do distrito de Aveiro e em Vila Nova de Gaia.

No terreno, os militares da GNR cumpriram cinco mandados de detenção e 17 mandados de busca, 14 domiciliários e três a carros. Da ação resultou a detenção dos nove suspeitos e a apreensão de várias substâncias estupefacientes e material associado, nomeadamente: 8 158,7 doses de haxixe; 26,5 doses de canábis; 228 doses de cocaína; 48,75 doses de crack; 2,1 doses de MDMA; material de corte, embalamento e acondicionamento e quase cinco mil euros em numerário

A operação mobilizou 127 militares da GNR, envolvendo diversas valências da GNR, e contou ainda com o reforço dos Comandos Territoriais de Aveiro e Porto e da Unidade de Intervenção, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira para aplicação das respetivas medidas de coação.