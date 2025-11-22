Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que "foram realizadas duas buscas domiciliárias, nos concelhos de Gondomar e Braga, que permitiram apreender dois equipamentos com 128 slots destinados a comunicações em massa".

Estes eram utilizados no esquema de burla conhecido como “Olá Mãe, Olá Pai”, bem como noutros crimes praticados através da plataforma Telegram. "Os equipamentos encontravam-se em pleno funcionamento aquando da intervenção policial", explica a GNR.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência. A operação contou com o reforço das estruturas de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Faro, Porto e de Braga, acrescenta o comunicado.

