A Polícia Judiciária do Sul, em colaboração com a GNR e o ICNF, deteve uma mulher de 81 anos suspeita de ter provocado um incêndio florestal em 13 de setembro no Lugar de Revezes, Ameixial, Loulé.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O fogo terá sido ateado com chama direta em vegetação seca e fina. O incêndio mobilizou bombeiros de várias localidades, meios da junta de freguesia e uma patrulha da GNR.
Na altura, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertava para risco máximo de incêndio, devido a tempo quente e seco.
Desde março, registaram-se seis ignições na mesma área, estando a octogenária fortemente associada a esses incidentes. A detida será apresentada a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
__aqui.A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias
Comentários