Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O fogo terá sido ateado com chama direta em vegetação seca e fina. O incêndio mobilizou bombeiros de várias localidades, meios da junta de freguesia e uma patrulha da GNR.

Na altura, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertava para risco máximo de incêndio, devido a tempo quente e seco.

Desde março, registaram-se seis ignições na mesma área, estando a octogenária fortemente associada a esses incidentes. A detida será apresentada a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.