Takaichi, ex-ministra, apresentadora de TV e baterista de heavy metal, é uma das figuras mais conhecidas da política japonesa.

A confirmar-se como primeira-ministra, um dos principais desafios de Takaichi será unir o partido após alguns anos turbulentos, abalados por escândalos e conflitos internos.

No mês passado, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, cujo mandato durou pouco mais de um ano, anunciou que se iria demitir após uma série de derrotas eleitorais que fizeram com que a coligação governamental do Partido Liberal Democrata perdesse a maioria em ambas as câmaras do parlamento.

Takaichi é um admirador de longa data da primeira mulher primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher e está cada vez mais perto de concretizar a sua ambição de se tornar a Dama de Ferro.

Protegida do falecido ex-líder Shinzo Abe, Takaichi prometeu trazer de volta a sua visão económica, conhecida como Abenomics, que envolve elevados gastos fiscais e empréstimos baratos.

Será provavelmente confirmada pelo parlamento, embora não automaticamente como os seus antecessores, porque o partido no poder está agora numa posição muito mais fraca, tendo perdido a maioria em ambas as câmaras.

