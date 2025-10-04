Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Francesco Farioli, técnico do líder do campeonato, admite que analisou bem o seu adversário de amanhã, o Benfica, salientando ser uma formação com um grande...orçamento.

"Tentámos preparar o jogo com muita atenção, vendo os últimos quatro jogos deles, mas também um pouco mais além. Temos de tentar prever o que vai acontecer, não sou o único a preparar o jogo da melhor forma possível, fizemos o nosso trabalho, vamos defrontar uma equipa de Liga dos Campeões, com um grande orçamento. Vêm cá para competir ao mais alto nível e temos de estar preparados", diz o treinador, comentando a virose que afetou os encarnados.

"Há três dias que estou a tomar comprimidos. Estive com 38º de febre, é a verdade. É a gripe sazonal", referiu o italiano.

