A cabeça de lista da coligação “Viver Lisboa”, Alexandra Leitão, disse este sábado que Carlos Moedas não tem “postura” nem “o nível que é preciso ter” para o cargo de presidente da câmara, porque “mentiu” sobre o elevador da Glória.

“Há vítimas (…) que, ao contrário do que foi dito repetidamente pelo ainda presidente da câmara, não foram contactadas pelo próprio nem por ninguém da câmara”, assinalou, realçando que só por investigação jornalística se vai sabendo de factos “muito preocupantes” sobre o acidente ocorrido há um mês e que fez 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Os últimos factos, revelados pela RTP, “põem mesmo em causa a (…) postura para o cargo” de Carlos Moedas, considera a cabeça de lista da coligação que junta PS, Livre, BE e PAN.

“Nunca pedi a demissão de Carlos Moedas, sempre disse que era para aguardar serenamente pelos resultados” do inquérito ao acidente, lembrou, reconhecendo, porém, que “a falta de cuidado” entretanto revelada “põe em causa, de certa forma, a postura, o nível que é preciso ter para o cargo de presidente da câmara de Lisboa”.

O elevador da Glória é “um equipamento público onde morreram pessoas, onde ficaram feridas pessoas”, assinalou, falando em “desresponsabilização total” de Carlos Moedas.

“O que vamos descobrir mais sobre o elevador?”, questionou, perguntando aos lisboetas se “querem eleger alguém que mentiu, alguém que se esquivou a dar esclarecimentos com o argumento de que estava a apoiar as vítimas e afinal não estava a apoiar as vítimas” e que, confrontado com a investigação da RTP, reagiu primeiro reafirmando “que tinha estado com todas as vítimas”, mas depois fez “um comunicado dizendo que afinal não tinha estado com todas as vítimas”.