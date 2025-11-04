Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O concurso, que decorre até 2 de dezembro, visa preencher 54 vagas no SIS (Sistema de Informações de Segurança), no SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa) e no próprio SIRP, abrangendo funções como oficiais adjuntos de informações, técnicos superiores em áreas como Direito, Engenharia, Informática, Psicologia, Educação e Recursos Humanos, além de cargos de apoio em logística, secretariado, condução e outras áreas operacionais. A campanha inclui outdoors em Lisboa, Porto e Faro e cartazes em universidades e instituições públicas, à semelhança do que já acontece em países aliados como Alemanha, França ou Espanha.

Segundo o secretário-geral do SIRP, o embaixador Vítor Sereno, disse ao Diário de Notícias, trata-se do maior processo de recrutamento da história do sistema, num momento em que se assinalam os 40 anos do SIS e os 30 anos do SIED. O objetivo é renovar os quadros, dado que muitos fundadores já se reformaram, e reforçar as capacidades técnicas do SIRP com profissionais formados em novas tecnologias e cibersegurança, de modo a responder às ameaças e desafios do século XXI. O recrutamento está aberto a cidadãos portugueses entre os 21 e os 40 anos, sendo recomendada discrição ao longo do processo.

