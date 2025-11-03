Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu na madrugada de 20 de outubro, quando o recém-nascido foi deixado dentro de um saco de compras junto ao quartel dos Sapadores. O bebé foi encontrado às 03h57 e transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, em boas condições, ainda com o cordão umbilical, vestindo roupa adequada e acompanhado de manta, saco térmico, biberão e leite.

A PSP foi informada pela manhã pelos bombeiros e considerou tratar-se de um alegado crime de exposição ou abandono. A mãe, de 27 anos, foi localizada no mesmo dia, assumiu ser a progenitora e explicou que o parto ocorreu na madrugada anterior no quarto onde residia há dez dias.

Segundo a mulher, com formação na área de enfermagem, o choro do bebé e a pressão da senhoria e de outros residentes levaram-na a sair de casa com o recém-nascido. Preocupada com a sua situação pessoal em Portugal e com a reação da família, decidiu deixar o filho num local onde pudesse ser rapidamente encontrado e socorrido.

O MP concluiu que o bebé não esteve em perigo de vida, tendo sido deixado protegido do frio e num local visível, cumprindo a intenção de segurança da mãe.

O Tribunal de Família e Menores de Leiria está agora a tratar do processo de promoção e proteção da criança, para definir o seu futuro.

