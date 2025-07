A cantora brasileira Preta Gil morreu este domingo, 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um cancro no intestino. Filha do músico Gilberto Gil, enfrentava a doença desde janeiro de 2023. Após tratamentos no Brasil, incluindo cirurgia, quimioterapia e radioterapia, chegou a entrar em remissão, mas o cancro regressou com metástases em 2024.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Nos últimos meses, Preta Gil mudou-se para os Estados Unidos em busca de tratamentos experimentais, tendo passado por instituições de referência como o Memorial Sloan Kettering, em Nova Iorque. A sua última publicação nas redes sociais foi há uma semana, num vídeo com amigos em Nova Iorque, onde estava a ser tratada. Ao longo da carreira, Preta lançou o álbum de estreia Prêt-à-Porter em 2003 e participou em novelas como Cheias de Charme. Era também um ícone da comunidade LGBTQIA+ e criadora do bloco de Carnaval “Bloco da Preta”. Era mãe de Francisco, de 29 anos, fruto da relação com o ator Otávio Muller, e avó de Sol de Maria, de 9 anos. O pai, Gilberto Gil, pediu compreensão neste momento difícil e informou que estão a ser tratados os procedimentos para a repatriação do corpo para o Brasil. Nos últimos dias, esteve acompanhada por amigos próximos, incluindo a atriz Carolina Dieckmann, que partilhou nas redes sociais uma mensagem emotiva sobre a despedida.