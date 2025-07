Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos no aeroporto de Maputo e tivemos aqui um problema que ainda não sabemos o que é. Basicamente, não nos deixaram entrar no país”, explicou Hugo Sousa, num vídeo partilhado nas redes sociais.

Gilmário Vemba confirmou o cancelamento do espetáculo e referiu a possibilidade de pernoitarem no aeroporto até conseguirem regressar a Portugal. “Provavelmente somos capazes de pernoitar aqui no ‘hotel’ [aeroporto] e esperar pelo avião, amanhã, que nos mande para Portugal.”

As razões que levaram à retenção dos três humoristas no aeroporto ainda não são conhecidas.