A medida, anunciada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), visa reduzir as perturbações causadas à população residente de golfinhos-roazes durante o período de maior pressão turística, informa o Jornal do Concelho de Palmela.

Esta é a terceira vez consecutiva que o ICNF implementa restrições mais severas no mês de agosto, considerado particularmente crítico devido ao elevado tráfego de embarcações. Além da interdição na entrada do estuário, será também proibida a observação de cetáceos entre as 13h00 e as 15h00, tanto no interior do estuário como na zona marítima adjacente — um intervalo considerado essencial para o descanso dos animais.

As medidas baseiam-se em estudos que demonstram os efeitos nocivos do contacto frequente com embarcações, nomeadamente o aumento de stress e alterações nos comportamentos naturais dos golfinhos, para quem o Sado constitui o principal refúgio em território nacional.

O ICNF sublinha que o objetivo é garantir a sustentabilidade desta população emblemática, apostando num equilíbrio entre a atividade turística e a conservação da natureza. A fiscalização no terreno será reforçada para assegurar o cumprimento das restrições e proteger uma espécie cada vez mais ameaçada pela pressão humana.