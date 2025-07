Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Passos Coelho, Sérgio Sousa Pinto e Nuno Botelho são os coordenadores dos dois estudos da ACP-CCIP sobre a pluralidade dos sistema político português.

O primeiro estudo visa refletir sobre os cargos de titulares de órgãos de soberania e a democracia representativa, abordando questões como a qualidade da representação, a responsabilização política e a eficácia das instituições face às exigências atuais.

O segundo estudo aborda as reformas estruturais económicas e administrativas com maior urgência para Portugal, "com o intuito de ultrapassar bloqueios persistentes ao progresso nacional", explica a organização, em comunicado.

A associação acredita que a produção destes projetos, que serão apresentados publicamente no último trimestre de 2026, tem como principal objetivo o interesse estratégico nacional e a divulgação de conhecimento.

Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, reforça esta ideia, considerando que “estes estudos são de elevada relevância para o presente e futuro da democracia portuguesa, ao procurar, de forma rigorosa e independente, identificar os principais bloqueios e potenciais caminhos para a reforma do nosso sistema político e mecanismos de modernização do Estado Português.”

Ambos os projetos contam com o contributo científico da Católica Porto Business School e da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.