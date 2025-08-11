Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Expresso, Uribe foi atingido por dois disparos na cabeça e um na perna enquanto discursava. O autor dos tiros, um adolescente de 15 anos, foi ferido pelos seguranças e, já no chão, terá confessado que agiu “pelo dinheiro, pela família”, afirmando estar disposto a revelar contactos.

As investigações indicam que o jovem, órfão de mãe, terá sido contratado por um grupo de sicários liderado por José Arteaga Hernández, conhecido como El Costeño. Até ao momento, as autoridades identificaram cinco suspeitos relacionados com o ataque.

Uribe ocupava o sétimo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais de 2026, mas o seu histórico sugeria potencial para resultados significativos: foi o senador mais votado nas legislativas de 2022, secretário de governação de Bogotá em 2016 e figura destacada do Centro Democrático, partido aliado do ex-presidente Álvaro Uribe (sem relação de parentesco).

A ligação de Miguel Uribe à política é também familiar: era neto de Julio César Turbay Ayala, presidente da Colômbia entre 1978 e 1982. A sua mãe, a jornalista Diana Turbay, foi raptada em 1990 por homens ligados ao cartel de Pablo Escobar e acabou morta numa operação de resgate militar, episódio que inspirou Gabriel García Márquez a escrever Notícia de um Sequestro.

No comício que terminou em tragédia, Uribe evocou a memória da mãe para denunciar a persistência da violência política na Colômbia. Dois meses depois, essa mesma violência pôs fim à sua vida.