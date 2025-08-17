O fogo entrou em resolução às 4.15 horas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Ave.

Pelas 4.50 horas de hoje, mantinham-se no local 141 operacionais, apoiados por 44 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16.41 horas de sábado.