Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, visitou esta quarta-feira o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de Estado recupera de uma cirurgia a uma hérnia encarcerada, após ter passado a segunda noite internado.

À entrada, José Luís Carneiro destacou a relação de “amizade e estima” que mantém com Marcelo, recordando “muitas horas de viagem e convívio” durante o seu mandato como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O líder socialista entregou ao presidente um livro sobre a história religiosa do centro histórico do Porto, que considera “uma leitura boa para o presidente numa altura de convalescença”.

Também estiveram no hospital, na tarde de terça-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, para visitar Marcelo Rebelo de Sousa.

___