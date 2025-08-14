Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O comandante nacional da Proteção Civil Mário Silvestre disse que foi pedido às Forças Armadas um reforço de meios militares no terreno, sobretudo para situações de consolidação e rescaldos de incêndios, permitindo com isso libertar operacionais para o combate às chamas, para além de terem sido pedidas mais máquinas de rastos.
Minutos depois de ter terminado o ‘briefing’ da Proteção Civil esta noite, o Ministério da Defesa anunciou, em comunicado, a disponibilização pelo Exército de três pelotões de rescaldo, num total de 60 militares que integram os cerca de 300 que este ramo militar tem diariamente no terreno.
