Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo publicações da empresa na rede social X., as quatro linhas estão com perturbações devido ao plenário dos trabalhadores e o serviço ficará normalizado a partir das 11h45.

Esta publicação repetiu-se para todas as linhas. Através das publicações, a empresa informa também que os tempos de espera podem ser superiores ao normal e apela à compreensão dos passageiros.

A empresa já tinha informado, esta manhã, que a linha vermelha, que liga a estação de S.Sebastião ao Aeroporto, se encontrava com perturbações no serviço.