As quatro linhas do Metro de Lisboa estão com perturbações, esta quarta-feira, devido à realização de um plenário dos trabalhadores
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo publicações da empresa na rede social X., as quatro linhas estão com perturbações devido ao plenário dos trabalhadores e o serviço ficará normalizado a partir das 11h45.
Esta publicação repetiu-se para todas as linhas. Através das publicações, a empresa informa também que os tempos de espera podem ser superiores ao normal e apela à compreensão dos passageiros.
A empresa já tinha informado, esta manhã, que a linha vermelha, que liga a estação de S.Sebastião ao Aeroporto, se encontrava com perturbações no serviço.
__
aqui.A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias
Comentários