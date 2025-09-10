Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo informações da PSP, em resposta à agência LUSA, citada pela SIC Notícias, o alerta foi dado por um cidadão que encontrou o menor na via pública, em circunstâncias que levantaram preocupação, e decidiu levá-lo diretamente à esquadra policial.

O jovem foi imediatamente encaminhado para a Sala de Atendimento à Vítima. Dada a presença de hematomas, foi levado de seguida ao serviço de urgência pediátrica do Hospital de Aveiro, onde acabou por ficar internado, por precaução.

As autoridades indicaram que a criança será submetida a um exame médico-legal no Instituto Nacional de Medicina Legal de Aveiro, enquanto tentam estudar a viabilidade da criança voltar para a família.

Face aos indícios de possível violência doméstica, nomeadamente maus-tratos alegadamente praticados pela mãe e pelo companheiro, o caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Aveiro. Ambos os adultos foram identificados pelas autoridades.