O líder do Chega, André Ventura, perdeu na freguesia onde nasceu e viveu, Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra.
Nesta segunda volta, André Ventura teve 34,99% (10555) dos votos, contra os 65,01% de António José Seguro.
Na primeira volta, Ventura também ficou em segundo, conseguindo 25,58% (8383) dos votos.
Já António José Seguro, natural de Penamacor, conseguiu a vitória na sua terra natal.
