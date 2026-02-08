Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nesta segunda volta, André Ventura teve 34,99% (10555) dos votos, contra os 65,01% de António José Seguro.

Na primeira volta, Ventura também ficou em segundo, conseguindo 25,58% (8383) dos votos.

Já António José Seguro, natural de Penamacor, conseguiu a vitória na sua terra natal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.