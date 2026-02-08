Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O resultado das eleições presidenciais é uma boa notícia. Não venceu quem quis desmobilizar o voto", escreveu Catarina Martins no Facebook.

"Portugal foi votar, apesar de todas as dificuldades. E derrotou de forma expressiva a política da mentira e do ódio.

Desejo a Antonio José Seguro um ótimo mandato", acrescentou.

Os primeiros resultados dão a vitória a António José Seguro nesta segunda volta das eleições presidenciais.

