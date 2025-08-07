Uma casa em Bromley, no Reino Unido, foi assaltada em dezembro do ano passado enquanto os proprietários estavam em casa. Os assaltantes conseguiram roubar jóias avaliadas num total de 500 mil euros.
A polícia lançou um apelo em busca do ouro que foi roubado, avaliado em cerca de meio milhão de libras.
Segundo a Sky News, três homens terão entrado na propriedade ao forçar uma janela da casa de banho. O grupo entrou na casa às 17h40 e saiu apenas às 18h25, enquanto os proprietários estavam presentes.
"Embora o valor monetário deste roubo seja enorme, o valor sentimental não tem preço, e muitas das peças foram passadas de geração em geração na família", disse o detetive Jamie White, da a Unidade de Comando da Área Sul da Polícia Metropolitana.
Até o momento, nenhuma detenção foi feita em conexão com este crime.
