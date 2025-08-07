Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia lançou um apelo em busca do ouro que foi roubado, avaliado em cerca de meio milhão de libras.

Segundo a Sky News, três homens terão entrado na propriedade ao forçar uma janela da casa de banho. O grupo entrou na casa às 17h40 e saiu apenas às 18h25, enquanto os proprietários estavam presentes.

"Embora o valor monetário deste roubo seja enorme, o valor sentimental não tem preço, e muitas das peças foram passadas de geração em geração na família", disse o detetive Jamie White, da a Unidade de Comando da Área Sul da Polícia Metropolitana.

Até o momento, nenhuma detenção foi feita em conexão com este crime.