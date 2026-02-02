Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à CNN Portugal, Leitão Amaro defendeu que Maria Lúcia Amaral tem “com certeza” condições para liderar a sua para liderar a pasta da Administração Interna e acrecentando sobre a prestação da ministra que “este não é o momento da avaliação, é o momento da ação”.

O ministro da Presidência reconheceu que a comunicação deve ser clara, porque “é um aspeto importante na gestão de crise” e que o Governo faz “um esforço todos os dias para comunicar cada vez melhor”. Mas rejeita que se possa avaliar os governantes apenas com base nas suas declarações públicas: “Não estar a comunicar significa que não se está a fazer nada? Não.”

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.