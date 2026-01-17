Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados da Ordem, revelados este sábado pelo Público, a 31 de dezembro de 2025 estavam inscritos 4.808 médicos estrangeiros, mais 434 do que no final de 2024 e 804 acima do número registado em 2023. Em apenas dois anos, o aumento foi de cerca de 20%, numa tendência de crescimento contínuo desde 2021.

Entre os médicos estrangeiros inscritos, a nacionalidade mais representada é a espanhola, com 1.649 profissionais, seguida muito de perto pelos brasileiros, que somam 1.602.

Apesar do crescimento expressivo das inscrições, os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) revelam que apenas uma minoria destes médicos trabalha no SNS. Em novembro de 2025, estavam a exercer no sistema público 969 médicos especialistas estrangeiros, a que se juntavam 333 médicos internos, que se encontram a fazer a especialidade em Portugal.

A maioria destes profissionais trabalha em hospitais, onde se concentram 595 especialistas e 237 internos. Nos cuidados de saúde primários, exercem 368 especialistas, enquanto 96 internos realizam a sua formação em centros de saúde.

Por especialidade, é na medicina geral e familiar que se encontra o maior número de médicos estrangeiros no SNS, com 341 especialistas e 82 internos, seguindo-se a medicina interna (150 especialistas e 31 internos) e a cirurgia geral (50 especialistas e 11 internos). Acrescem ainda 46 médicos indiferenciados.

Quanto à nacionalidade, a esmagadora maioria dos especialistas estrangeiros no SNS é de origem espanhola (439), seguida de ucranianos (70) e brasileiros (65).

Comparando com o mesmo período do ano anterior, os dados da ACSS indicam uma ligeira diminuição do número de especialistas estrangeiros no SNS, eram 976 em novembro de 2024, enquanto o número de internos aumentou, passando de 294 para 333. Destes, 71 são médicos brasileiros que estão a realizar a especialidade em Portugal.