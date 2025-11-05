Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre a meia-noite e as 07h00 desta quarta-feira devido à chuva e ao vento fortes, disse à Lusa Rui Oliveira.

Segundo Rui Oliveira, da ANEPC, 91 situações corresponderam a inundações, 42 a quedas de árvores e as restantes a colapsos de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na região de Lisboa.

A maioria dos incidentes ocorreu na sub-região de Lisboa (65), seguida de Setúbal (18) e do Oeste (12). Apesar do elevado número de chamadas, a Proteção Civil sublinha que não houve registo de situações graves.

Portugal continental está a ser afetado pela passagem de uma superfície frontal fria de intensidade moderada a forte, que tem provocado chuva, trovoadas e vento, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê chuva forte e trovoadas até ao final da manhã, motivo pelo qual foi emitido aviso laranja para precipitação e aviso amarelo para trovoadas. Durante a tarde, a chuva deverá passar a regime de aguaceiros, com possibilidade de granizo, especialmente nas regiões Norte e Centro.

O vento deverá soprar forte, com rajadas que podem atingir os 80 km/h no litoral e os 110 km/h nas terras altas, estando também em vigor aviso amarelo para estas zonas. O instituto alerta ainda para o aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas que podem chegar aos seis metros, situação que levou à emissão de aviso laranja entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

