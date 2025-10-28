Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Registaram-se também onze por quedas de árvore, dez devido a acidentes rodoviários, cinco por quedas de estruturas e duas por queda de revestimento.

A freguesia de Avenidas Novas foi a que registou o maior número de ocorrências, com 24, seguida do Lumiar (19), Penha de França (17), Arroios (12) e Estrela (11).

No balanço anterior, entre as 06h00 e as 17h45 desta terça-feira, as ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo eram 147. O túnel do Campo Pequeno esteve encerrado, mas foi reaberto pelas 18h15.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, até às 19h00 desta terça-feira, 783 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo.

Inundações, limpezas de via devido a detritos ou quedas de árvores e de estruturas provocadas pelo vento forte constituem a maioria das ocorrências.

