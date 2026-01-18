Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Marques Mendes começou a sua intervenção com uma saudação a todos os portugueses que hoje foram votar e lembrou que "uma eleição é sempre uma conquista coletiva para Portugal, uma conquista de democracia".

"Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro e responsabilidade por este resultado — é minha, toda minha e apenas minha", afirmou.

"Os portugueses escolheram e não me escolheram a mim", notou, assumindo a total responsabilidade pelo resultado desta noite.

Ao contrário de outros candidatos, Marques Mendes não fez nenhum apelo para a segunda volta. "Não vou fazer o endosso dos votos que me foram confiados (...). Não sou dono dos votos que me foram depositados, cada um dos que votaram em mim decidirá de acordo com a sua liberdade e a sua consciência", notou.

Marques Mendes disse ainda que não vai guardar "mágoa ou rancor" pelos resultados obtidos. "Gosto muito do meu país, honrou-me muito servi-lo e ser candidato a Presidente da República".

