Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República apresentou este sábado “sentidos pêsames” à família de Daniel Esteves, sapador florestal da Afocelca que perdeu a vida após ter ficado gravemente ferido no combate aos incêndios no concelho do Sabugal, em nota publicada no site da Presidência.

Também a Afocelca, empresa de proteção florestal detida pelos grupos Altri e Navigator, manifestou “profundo pesar” pela morte do seu operacional e apresentou condolências à família, colegas e amigos, garantindo estar disponível para prestar todo o apoio necessário. No mesmo sentido, a Altri apresentou igualmente condolências e sublinhou que, em conjunto com a Afocelca, assegurará o apoio à família do trabalhador.

Daniel Esteves tinha ficado gravemente ferido na passada terça-feira, quando combatia o incêndio no Sabugal. Foi estabilizado no local e transportado de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer esta madrugada.

Além desta morte, mantêm-se hospitalizados três feridos resultantes dos incêndios que atingem sobretudo o Norte e Centro do país. No Hospital de Coimbra continuam internados um bombeiro de Pinhel, com queimaduras graves mas em situação estável, um enfermeiro ferido em Vila Franca do Deão, com prognóstico reservado, e uma vítima do acidente de um carro de bombeiros na Covilhã, estabilizada após cirurgia.

Desde julho, os incêndios rurais em Portugal já provocaram quatro mortes e vários feridos graves, além da destruição de casas, explorações agrícolas e milhares de hectares de floresta. Segundo dados provisórios, citados pelo Notícias ao Minuto, até 22 de agosto arderam cerca de 234 mil hectares, mais de 53 mil dos quais no incêndio de Arganil.