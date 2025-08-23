Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima “faleceu esta madrugada, vítima do quadro grave que tinha”.

A SIC Notícias avança que o homem, operacional de uma empresa de proteção florestal, de 45 anos tinha 75% do corpo queimado.