O homem ferido com gravidade num incêndio no Sabugal na terça-feira morreu na madrugada deste sábado, avança a Lusa.
O homem foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima “faleceu esta madrugada, vítima do quadro grave que tinha”.
A SIC Notícias avança que o homem, operacional de uma empresa de proteção florestal, de 45 anos tinha 75% do corpo queimado.
