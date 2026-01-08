Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O diploma estabelece um modelo de funcionamento das urgências à escala regional. A promulgação acontece depois de terem sido introduzidas alterações propostas ao Governo, indica a nota divulgada no site oficial da Presidência da República.

No dia 2 de janeiro, o Governo tinha confirmado à Lusa que o Presidente da República pediu "o aperfeiçoamento" de três decretos-lei na área da saúde, entre os quais o relativo à centralização regional de urgências.

