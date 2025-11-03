Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Manuel Pizarro, que perdeu para Pedro Duarte nas eleições autárquicas para a Câmara Municipal do Porto, compareceu esta segunda-feira no Ciclo de Conferências: Acelerar Portugal - Inteligência Artificial, organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários para assistir à intervenção do candidato.

No dia 19 de outubro, a Comissão Nacional do PS aprovou a proposta de José Luís Carneiro de apoio formal a Seguro. Todavia, o secretário-geral do PS deixou claro que esse apoio não deve colocar em causa "liberdade" dos dirigentes e militantes de optarem por apoiar outros candidatos.

As eleições presidenciais estão agendadas para 18 de janeiro de 2026.

