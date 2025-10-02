Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Bloco de Esquerda vai ser recebido esta quinta-feira às 14h00 em Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa audiência solicitada pelo partido, após a detenção de ativistas portugueses que seguiam na flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza.
Na embarcação Adara, foram detidas a líder bloquista, Mariana Mortágua, e a atriz portuguesa Sofia Aparício. No navio Morgana, também interceptado pelas forças israelitas, foi detido o ativista português Miguel Duarte. A informação sobre a detenção das duas portuguesas foi divulgada por Joana Mortágua através do Instagram.
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quarta-feira que será garantido “todo o apoio consular aos compatriotas detidos”.
